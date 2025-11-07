Libia, 50 mila giovani partecipano al rally TT nel deserto

ROMA (ITALPRESS) - Ieri sera hanno avuto inizio le attività del rally TT nel deserto della città di Hun, nel centro della Libia, con la partecipazione di oltre 50.000 giovani libici da varie città del paese - est, ovest e sud - insieme a turisti da paesi arabi ed europei. L'evento dura tre giorni e si conclude sabato sera. Il rally è organizzato sotto il patrocinio e la supervisione del Generale Saddam Khalifa Haftar, Vice Comandante in Capo delle Forze Armate libiche, nell'ambito del sostegno alle attività giovanili e sportive e del potenziamento della comunicazione tra i giovani delle diverse regioni libiche. L'evento gode di una notevole popolarità tra i giovani, poiché molti lo considerano un simbolo dell'unità libica e del superamento delle divisioni politiche che hanno afflitto il paese per anni. Ahmed Othman, un partecipante al rally della capitale Tripoli, ha dichiarato in un'intervista a Italpress: "Questo evento fa sentire i giovani parte di un unico paese, al di là dei conflitti tra politici che hanno creato barriere tra di loro". Ha aggiunto che i partecipanti provenienti da Tripoli non si sono mai sentiti estranei, lodando la calorosa accoglienza e l'ottima organizzazione, ed esprimendo gratitudine per lo svolgimento di tali eventi sportivi che ridanno speranza in una Libia unita, appartenente ai suoi giovani al di là di qualsiasi divisione politica. xr8/tvi/mca1 (Fonte video: Comitato organizzatore Rally TT)