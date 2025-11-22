Libertà di stampa e tutela dei giornalisti, l’Odg incontra il commissario Ue McGrath

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti Carlo Bartoli ha incontrato il Commissario Europeo per Democrazia, Giustizia, Stato di diritto e Tutela dei consumatori, Michael McGrath, in Italia per motivi istituzionali. L’incontro è avvenuto venerdì 21 novembre nella sede romana della rappresentanza della Commissione Europea e ha toccato numerosi aspetti inerenti la libertà di stampa, i media e la tutela dei giornalisti. Nell’incontro si è discusso dello “Scudo per la Democrazia”, un pacchetto di provvedimenti per il contrasto alla disinformazione.

“Importante – ha sottolineato Bartoli – il potenziamento, coinvolgendo i giornalisti, delle attività di fact checking in ambito europeo contro la disinformazione, ma è necessario porre attenzione a distinguere tra i casi di manipolazione e diffusione di notizia false a scopo di propaganda, da quelle che invece sono opinioni diverse o in dissenso rispetto alle politiche degli Stati o della stessa Unione. La garanzia del pluralismo e la libertà di espressione sono fondamenti della democrazia”.

Affrontati anche i temi relativi al Media Freedom Act con particolare attenzione ai casi di spionaggio illegale contro i giornalisti e alle ipotesi di nuova governance per la Rai. Attenzione anche alle SLAPPs – le azioni giudiziarie intimidatorie, civili e penali, per il cui uso contro i giornalisti l’Italia detiene il primato in Europa. “E’ necessario estendere l’operatività della direttiva anti-SLAPP anche alle questioni nazionali oltre che a quelle transfrontaliere” ha rimarcato il presidente dell’Ordine. “In sede di revisione della Direttiva – ha aggiunto – gli Stati dovrebbero essere obbligati a recepirne i meccanismi nella legislazione nazionale.” Bartoli ha anche sottolineato l’utilizzo distorto della direttiva sulla presunzione di innocenza, in nome della quale sono stati approvate norme restrittive del diritto di cronaca. Il presidente dell’Ordine ha espresso soddisfazione per l’attenzione e la sensibilità ai temi oggetto del colloquio mostrata dal commissario McGrath e lo ha ringraziato per l’incontro.

