“Liberiamoci dalla plastica”, Sicilia prima ad avviare campagna

PALERMO (ITALPRESS) - “Siamo la prima regione italiana ad avviare quest’iniziativa del ministero dell’Ambiente. Quindici associazioni di volontariato rimuoveranno la plastica dai nostri fiumi e litorali: i Comuni attiveranno le barriere sui fiumi per intercettare le plastiche e impedirgli di arrivare in mare. I fiumi in cui inseriremo le barriere sono distribuiti in tutti i litorali della Sicilia e caratterizzati dalla presenza di riserve naturali, o comunque da vincoli di particolare pregio ambientale”. Lo ha detto Leonardo Santoro, responsabile dell’Autorità di bacino per il distretto idrografico della Sicilia, in occasione dell'avvio della campagna ‘Liberiamoci dalla plastica’, promossa dall’Autorità di bacino della presidenza della Regione Sicilia e finanziata dal ministero dell’Ambiente con un intervento da 860mila euro nell’ambito della legge Salva-mare. xd8/pc/r