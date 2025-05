Libano, una pattuglia Unifil presa di mira dai civili

(LIBANO) (ITALPRESS) – Questa mattina, un folto gruppo di individui in abiti civili ha affrontato una pattuglia della missione delle Nazioni Unite dispiegata nel Libano meridionale (Unifil), impegnata in un’attività operativa di routine tra i villaggi di Jmayjmeh e Khirbat Silim. “Gli individui hanno tentato di fermare la pattuglia con mezzi aggressivi, brandendo bastoni di metallo e asce, danneggiando i veicoli. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. In risposta, le forze di pace Unifil hanno fatto ricorso alla ‘forza non letale’ per garantire l’incolumità sia dei peacekeeper che dei presenti”, riferisce Unifil in un comunicato stampa.

La pattuglia è stata pianificata e coordinata in anticipo con le Forze armate libanesi (Laf) che sono state informate e sono giunte tempestivamente sul posto, scortando successivamente la pattuglia alla base, aggiunge Unifil. La missione aggiunge: “È inaccettabile che le forze di pace dell’Unifil, impegnate in missioni affidate dal Consiglio di sicurezza, siano sistematicamente prese di mira. L’Unifil invita le autorità libanesi a garantire che le forze di pace dell’Unifil possano svolgere le loro missioni senza minacce o ostacoli”.

Nel comunicato Unifil “ricorda a tutti gli attori che il suo mandato prevede la libertà di movimento all’interno della sua area di operazioni nel Libano meridionale e che qualsiasi restrizione a tale libertà costituisce una violazione della risoluzione 1701, che autorizza Unifil a operare in modo indipendente, con o senza le Laf”.

La missione “ribadisce che la libertà di movimento delle sue forze di pace è essenziale per l’adempimento del nostro mandato, che richiede la nostra capacità di agire in modo indipendente e imparziale” e “ricorda a tutti gli attori di evitare azioni che mettano in pericolo le forze di pace delle Nazioni Unite. Devono rispettare in ogni momento l’inviolabilità del personale e delle strutture delle Nazioni Unite”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).