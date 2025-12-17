BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) “hanno attaccato e ucciso un terrorista dell’organizzazione terroristica Hezbollah ieri nella zona di A-Tayyiba, nel Libano meridionale”. Lo annunciano oggi le Idf in un messaggio su X. Il miliziano “lavorava per raccogliere informazioni sulle forze delle Idf nel Libano meridionale ed era coinvolto nei tentativi di ricostruire le infrastrutture per l’organizzazione terroristica Hezbollah”. “Le azioni del terrorista hanno costituito una violazione degli accordi tra Israele e Libano” e “le Idf continueranno ad agire per eliminare qualsiasi minaccia e proteggere lo Stato di Israele” con “operazioni mirate”, conclude l’esercito.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).