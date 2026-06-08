TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato che tre razzi sono stati lanciati dal Libano verso le forze israeliane operanti nel Libano meridionale, facendo scattare le sirene nel nord di Israele. Alcuni sono stati intercettati prima di entrare in territorio israeliano, mentre un altro è atterrato vicino alle truppe. Non sono stati segnalati feriti. In concomitanza, poco dopo che l’Iran aveva annunciato che porrà fine gli attacchi contro Israele se quest’ultimo interromperà i raid in Libano, l’esercito israeliano avrebbe condotto una serie di raid nel Libano meridionale. Il canale qatariano Al Araby ha riportato due attacchi simultanei contro le zone di Al-Burj al-Shamali e Al-Maashouk, entrambe a est della città costiera di Tiro.

E’ di almeno un morto e diversi feriti il bilancio preliminare del raid aereo israeliano che ha colpito un veicolo nella città di Tiro, nel sud del Libano. Lo rende noto l’agenzia di stampa libanese Nna.

MINISTRO DIFESA ISRAELE “ATTACCHI NEL NORD PROVOCHERANNO RAID A BEIRUT”

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha fatto delle dichiarazioni per la prima volta dall’escalation con Teheran. “Respingiamo categoricamente le minacce dell’Iran. Qualsiasi tentativo iraniano di collegare il Libano e l’Iran e di attaccare Israele sarà contrastato con grande forza, come è accaduto ieri”, ha affermato. Il ministro della Difesa israeliano ha aggiunto: “Qualsiasi attacco contro le comunità del nord porterà a un attacco a Dahieh – la periferia meridionale di Beirut – e le Forze di difesa israeliane continueranno a operare in Libano contro l’organizzazione terroristica Hezbollah”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).