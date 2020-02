Li Calzi “Combattere l’omofobia nello sport”

"L'omofobia esiste nella nostra societa' e anche nello sport, e bisogna mettere in campo tutti gli strumenti possibili affinche' questo fenomeno diminuisca fino a scomparire". Lo ha detto Roberta Li Calzi, ex calciatrice, avvocato dell'Aic, consigliera comunale di Bologna e presidente della commissione consiliare Parita' e Pari opportunita', che ha preso parte all'evento "Sport vs omofobia, una partita da vincere", organizzato al Parlamento europeo. alp/gm