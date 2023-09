ROMA (ITALPRESS) – La Lexus RZ, primo modello executive completamente elettrico del marchio, conquista le cinque stelle – il punteggio massimo – nell’ultima serie di crash test Euro NCAP.

Dotata dei più recenti sistemi anticollisione e di numerose innovazioni in fatto di sicurezza attiva, la RZ ha dimostrato buona protezione dagli urti per occupanti di diverse età, altezza e dimensioni, ed è la prima vettura premiata da Euro NCAP per la tecnologia di rilevamento della presenza di bambini, secondo l’ultimo regime di classificazione del 2023. Tra le novità più interessanti della RZ, infatti, il sistema che rileva la presenza di bambini a bordo. Quando stiamo per scendere dall’auto, il sistema ci ricorda di verificare di non lasciare il bambino in macchina, cosa estremamente pericolosa, soprattutto quando la temperatura esterna è particolarmente elevata. Una volta scesi, poi, se il sistema si accorge che un bambino è rimasto a bordo, lo segnala, accendendo le luci di emergenza.

La RZ – che condivide la piattaforma con Toyota bZ4X e Subaru Solterra (già oggetto di test Euro NCAP nel 2022: cinque stelle per entrambe) – si è comportata bene nei crash test su vasta scala e nelle valutazioni aggiuntive sulla protezione degli occupanti, ottenendo il massimo dei voti nel test delle barriere laterali. Nel test della barriera rigida a tutta larghezza, tuttavia, la protezione del torace è risultata debole per il passeggero posteriore e, nel test del palo laterale, le letture del manichino sulla compressione delle costole indicavano un livello di protezione marginale. Inoltre, per ridurre il rischio di lesioni tra gli occupanti negli incidenti laterali, la RZ offre anche un airbag centrale standard. La Lexus RZ è dotata di numerosi sensori di bordo che forniscono le più recenti funzioni del sistema avanzato di assistenza alla guida (ADAS) e impressionano nei test di frenata di emergenza autonoma sulla pista, simulando situazioni di emergenza critiche con altri utenti della strada. Sulla RZ, infine, sono stati introdotti diversi miglioramenti per facilitare il soccorso post-incidente. Tra questi, un avanzato sistema eCall: un freno multicollisione e protezioni per i passeggeri in caso di immersione del veicolo.

foto: ufficio stampa Toyota Italia

(ITALPRESS).