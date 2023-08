ROMA (ITALPRESS) – Lexus per il settimo anno consecutivo sarà Auto Ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia, riconfermando il suo legame con il mondo del cinema. Al Lido di Venezia, dal 30 agosto al 9 settembre 2023, Lexus impreziosirà l’iconico red carpet con le vetture della sua gamma Electrified portando con sè qualità, artigianalità e tecnologia: valori chiave del brand perfettamente in linea con la “settima arte”, esaltata più che mai nella splendida cornice della laguna. Ad incarnare lo spirito innovatore e pionieristico del brand sarà il nuovo Lexus LBX, un SUV compatto che rompe le convenzioni offrendo il massimo del lusso in un’auto di dimensioni ridotte.

Foto: ufficio stampa Toyota Italia

(ITALPRESS).