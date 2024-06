LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La corte ha stabilito che esistono prove sufficienti per giustificare l’incriminazione dell’ex primo ministro Joseph Muscat, dell’ex ministro Konrad Mizzi e dell’ex capo di gabinetto dell’ufficio del primo ministro, Keith Schembri, per crimini relativi alla concessione fraudolenta di tre ospedali statali.

Un decreto prima facie è stato emesso dal magistrato come parte del processo di raccolta di prove contro l’ex primo ministro, l’ex ministro della Sanità e l’ex capo di gabinetto Keith Schembri, che fanno parte del gruppo di 14 persone e nove società imputate penalmente con accuse di corruzione, frode, associazione a delinquere e riciclaggio di denaro, in relazione alla vendita di tre ospedali statali alla società Vitals Global Healthcare.

La vendita era stata dichiarata fraudolenta dai tribunali e dichiarata nulla nel 2023 a seguito di una causa legale aperta dall’opposizione nazionalista.

All’inizio di quest’anno, le conclusioni di un’indagine avviata nel 2019 su richiesta della ONG Repubblika, avevano raccomandato che fossero perseguiti criminalmente.

Tutti si dichiarano non colpevoli.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

