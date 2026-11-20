ROMA (ITALPRESS) – Damian Lillard torna a Milwaukee da protagonista e prolunga la crisi della sua ex squadra. Nella notte di regular season Nba, i Portland Trail Blazers si impongono per 124-114 sui Bucks, infliggendo ai padroni di casa la dodicesima sconfitta consecutiva. Il playmaker 36enne, a Milwaukee dal 2023 al 2025 prima di tornare a Portland, firma il proprio massimo stagionale con 33 punti, tra cui cinque triple, mentre Scoot Henderson mette a referto 27 punti. Decisivo anche Jrue Holiday con 22 punti, 13 dei quali siglati nell’ultimo quarto. Portland chiude con un parziale di 9-0 e lascia Milwaukee con un bilancio di una sola vittoria nelle prime 16 partite della stagione, nonostante i 19 punti di Tyler Herro. Vincono anche i San Antonio Spurs, che superano i Los Angeles Clippers per 124-112 con 32 punti e 11 rimbalzi di Victor Wembanyama. Da registrare anche la doppia doppia di Stephon Castle, autore di 21 punti e 12 assist, mentre Julian Champagnie ne realizza 20, dieci dei quali nell’ultimo quarto. Ai Clippers non bastano i 23 punti a testa di Darius Garland e Brook Lopez.

Terzo successo consecutivo per i New York Knicks che si impongono contro i Minnesota Timberwolves per 102-99. Karl-Anthony Towns punisce la sua ex squadra con 22 punti e 12 rimbalzi, mentre Jalen Brunson chiude con 21 punti e sette assist. New York resiste alla rimonta dei Timberwolves pur senza realizzare canestri nei tre minuti e 26 secondi prima della sirena. Ai padroni di casa non bastano i 23 punti di Jonathan Kuminga e i 15 di LaMelo Ball, conditi da otto rimbalzi e altrettanti assist. Quinta vittoria di fila per i Memphis Grizzlies, che travolgono i Golden State Warriors per 126-98 con 22 punti di Jaylen Wells e 19 di Cedric Coward. Sedici punti a testa per il rookie Cameron Boozer e per Olivier-Maxence Prosper. Partita a senso unico al FedExForum, con Memphis sempre avanti e capace di toccare il +34 nell’ultimo quarto. Per Golden State, ancora senza Stephen Curry, è la quinta sconfitta consecutiva.

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