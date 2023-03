LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Barabino & Partners UK, la società inglese del gruppo di PR e comunicazione Barabino & Partners, ha organizzato un grande evento in occasione del proprio 15° anniversario nel mercato UK in partnership con l’Ambasciata d’Italia a Londra. L’iniziativa, che ha avuto luogo presso la residenza dell’Ambasciatore, situata a Mayfair, nel cuore della capitale britannica, ha visto la partecipazione di importanti professionisti dei media italiani e britannici. Tra i partecipanti Francesco Guerrera, Global Economics Editor per Reuters Breakingviews; Francine Lacqua, Anchor e Editor-at-Large di Bloomberg TV; Silvia Sciorilli Borrelli, Milan Correspondent per il Financial Times; Luigi Ippolito, London Correspondent per il Corriere della Sera; e Andrea Scotti Calderini, Co-Founder e CEO di Freeda Media. La tavola rotonda è stata moderata da Deborah Bonetti, Director della Foreign Press Association di Londra.

Dopo i discorsi di apertura di Inigo Lambertini, ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, e Pietro Como, Partner e Managing Director di Barabino & Partners UK, i relatori hanno animato una vivace tavola rotonda, ricca di spunti di riflessione e scambi di opinioni su alcuni dei temi più attuali e rilevanti che afferiscono al mondo dei media, in Italia come a livello internazionale. La conversazione è stata poi estesa alle domande del pubblico, rappresentato da uno spaccato delle realtà finanziarie, corporate, media e istituzionali dei due Paesi.

I protagonisti hanno toccato, tra gli altri temi, le modalità con cui media britannici e italiani raccontano, analizzano e utilizzano nuove tecnologie per informare il pubblico. Sono state esplorate le tendenze dell’industria, le lezioni e best practice che i due paesi possono imparare l’uno dall’altro, e come queste possano essere estese per alimentare un giornalismo sostenibile e di qualità. Infine, gli ospiti hanno affrontato l’inevitabile confronto tra media tradizionali e nuovi, in particolare social e digital, e le strategie che possono portare entrambe a collaborare e rafforzarsi reciprocamente.

“L’Italia e il Regno Unito hanno un’antica tradizione di legami culturali e storici, e le industrie mediatiche dei due paesi condividono molte somiglianze così come profonde differenze – ha detto l’ambasciatore Lambertini -. Riunendo dei rappresentanti autorevoli di diversi tipi di media e mercati, possiamo comprendere più appieno come i contesti dei media dei due paesi si sono evoluti negli ultimi dieci anni e se è possibile ottenere la coesistenza fra i media tradizionali e quelli dirompenti. Credo che questa discussione approfondita e articolata sia il modo migliore per celebrare Barabino & Partners sul loro importante traguardo, così come il giornalismo e i media in generale, con cui la diplomazia è strettamente intrecciata nella comprensione del mondo di oggi”.

Pietro Como, partner e amministratore delegato di Barabino & Partners UK, ha aggiunto che “negli ultimi anni, il panorama dei media italiani e britannici ha subito una trasformazione straordinaria. Dal nostro osservatorio privilegiato sui due mercati, abbiamo assistito in prima persona a questi cambiamenti, comprendendone differenze e analogie al servizio dei nostri clienti. In occasione del nostro 15° anniversario, il nostro ruolo di ponte tra i due Paesi risulta più attuale e centrale che mai”.

Luca Barabino, presidente e amministratore delegato di Barabino & Partners Group, ha sottolineato che “nel corso degli anni, il nostro team basato a Londra ha dimostrato capacità di sviluppare le interazioni tra l’Italia e il Regno Unito, comprendendo specificità ed elementi distintivi dei due mercati, nonché empatia relazionale con le comunità di riferimento, contribuendo a costruire il nostro marchio e a estendere la nostra leadership in tutta Europa”.

“Mentre continuiamo ad espandere la nostra presenza globale, rimaniamo impegnati a comunicare i valori e la bellezza del Made in Italy, supportando le aziende italiane nei loro processi di internazionalizzazione. Siamo fiduciosi che la nostra continua espansione creerà nuove opportunità per i nostri dipendenti, partner e clienti e non vediamo l’ora di condividere questo nuovo entusiasmante capitolo con tutti voi”, ha concluso.

