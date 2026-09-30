L’Europa vista da Luca Campigotto in mostra alle Gallerie d’Italia di Torino

TORINO (ITALPRESS) - Le infinite sfaccettature del Vecchio Continente sono le protagoniste della mostra “Luca Campigotto. Wandering Europe” ospitata dalle Gallerie d’Italia di Torino: fino al 7 febbraio 2027 sarà possibile immergersi nel viaggio del fotografo veneziano; un progetto inedito, commissionato da Intesa Sanpaolo, che attraversa l'Europa dai suoi confini orientali – tra Turchia, Armenia e Georgia – fino alle coste atlantiche del Portogallo e della Francia; dalle isole Svalbard fino a Lampedusa e alle pendici dell'Etna. xb4/fsc/azn