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Leucemia, chiarito il meccanismo della recidiva dopo il trapianto
ROMA (ITALPRESS) - Per molti pazienti con leucemie, il trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche rappresenta una delle principali possibilità terapeutiche. Tuttavia, la recidiva della malattia dopo il trapianto resta una delle cause più importanti di fallimento del trattamento. Uno studio internazionale pubblicato sul Journal of Clinical Oncology chiarisce perché alcune leucemie riescono a sfuggire al controllo del sistema immunitario del donatore. col/sat/gtr