Letta “Momento giusto per grande riforma europea o restiamo colonia USA e Cina”

CAGLIARI (ITALPRESS) - "Siamo in un momento drammatico perché le tensioni internazionali si stanno scaricando sull'Europa e colpiscono le aree strutturalmente più in difficoltà. Il costo dell'energia sale a dismisura per colpa della guerra in Medio Oriente, tante riforme che si dovevano fare vengono spostate. Dobbiamo lanciare un allarme rosso: di fronte a Cina e Stati Uniti, che sono giganti, noi europei se rimaniamo frammentati e senza prospettiva strategica unitaria, rischiamo il nostro modello di sviluppo. Questo è il momento di una grande riforma europea per l'unione dell'energia e della connettività. Altrimenti saremo una colonia degli Stati Uniti sulla parte finanziaria e della Cina sulla parte manifatturiera". Così l'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, oggi a Cagliari per partecipare all'incontro promosso da Confindustria sull'Europa. Poi sulla continuità territoriale delle Isole: "La continuità è fondamentale, se non c'è allora tutti i ragionamenti dell'Europa vengono meno. Noi italiani dobbiamo farne una battaglia nazionale, senza differenze di colori. Fino ad ora non c'è stata la capacità di incisività come ci doveva essere. Questo tocca le nostre Isole e le Isole sono una parte fondamentale del nostro sistema". xd4/tvi/gtr