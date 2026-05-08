Ferrari Purosangue ancora più sportiva, debutta la versione Handling Speciale

ROMA (ITALPRESS) - Ferrari rende la Purosangue ancora più dinamica senza snaturarne il carattere da granturismo a quattro posti. Arriva la configurazione “Handling Speciale”, disponibile su richiesta per migliorare precisione e reattività di guida. Resta intatto il comfort adatto, anche a un utilizzo quotidiano, così come abitabilità, posizione di guida rialzata e schema tecnico con motore V12 aspirato in posizione centrale-anteriore e cambio al posteriore. Le novità riguardano soprattutto la dinamica: nuova calibrazione delle sospensioni attive, con una riduzione del rollio e dei movimenti della carrozzeria del 10%, e una sensazione di maggiore compattezza nei cambi di direzione. Riviste logiche del cambio, con passaggi di marcia più rapidi e incisivi, soprattutto nelle modalità Race ed ESC-Off del Manettino. In accelerazione la risposta è più immediata, mentre in modalità manuale le cambiate diventano più marcate oltre i 5.500 giri. Aggiornato anche il sound, più presente all’avviamento e nelle fasi di spinta. Sul piano estetico arrivano dettagli dedicati: nuovi cerchi diamantati, elementi in fibra di carbonio, scarichi nero opaco e finiture posteriori riviste, oltre a una targa identificativa interna. Confermata la manutenzione programmata Ferrari Genuine Maintenance per sette anni, con controlli programmati ogni 20.000 km o una volta all’anno L’obiettivo di Maranello è chiaro: rendere la Purosangue più precisa e coinvolgente, senza rinunciare a versatilità e comfort. /gtr