PALERMO (ITALPRESS) – “Il nostro impegno è fare vincere Caterina Chinnici e darle la possibilità di cambiare questa Regione. La Sicilia ha bisogno di un cambiamento radicale, ha bisogno di competenza, di onestà e di unità. Sono venuto a Palermo per dare l’impulso finale, la Sicilia merita un presidente come Chinnici e non la destra”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Palermo, a margine di una iniziativa elettorale, assieme alla candidata del centrosinistra alla Presidenza della Regione siciliana, Caterina Chinnici.

“Noi puntiamo a vincere e ad avere la maggioranza. Il fatto stesso che io sia venuto stasera a Palermo, a chiudere la campagna elettorale qui, è la dimostrazione di quanto crediamo nella Sicilia e nella candidatura di Caterina Chinnici”, sottolinea.

Foto xd8 Italpress

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com