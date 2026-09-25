Lesione midollare toracica, 4 pazienti tornano a camminare

ROMA (ITALPRESS) - Quattro persone con lesione midollare toracica cronica, prive di capacità di contrarre volontariamente i muscoli degli arti inferiori, sono riuscite a mantenere la posizione eretta e a camminare con un deambulatore grazie a una nuova modalità di controllo della stimolazione elettrica epidurale del midollo spinale. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Med - Cell Press, nato dalla collaborazione tra Università Vita-Salute San Raffaele e Scuola Superiore Sant’Anna. Pietro Mortini, direttore di Neurochirurgia e Radiochirurgia Gamma Knife dell’Ospedale San Raffaele illustra gli aspetti neurochirurgici e clinici della ricerca e le future prospettive della sperimentazione. col/fsc/azn