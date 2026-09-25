Forza Italia, Ronzulli “Per vincere le elezioni occorre risalire nei consensi”

MALPENSA (VARESE) (ITALPRESS) - "In questo momento siamo fermi tra il 7 e il 7,5%. Qualcuno dice che abbiamo fatto questa legge elettorale per favorire il centrodestra, ma se prendiamo numeri alla mano oggi il centrodestra non è vincente, nonostante il grande lavoro di questo governo e la grande leadership del presidente Meloni che continua a mantenere il consenso, facendo un'analisi sincera gli alleati in questo momento hanno bisogno di una svolta. Parlo per il mio partito non per quello degli altri. Per vincere le elezioni il prossimo anno bisogna risalire nei consensi e per farlo serve una riflessione". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, a margine dell'intitolazione dell'aeroporto Milano-Malpensa a Silvio Berlusconi, facendo una riflessione sul suo partito, Forza Italia.(ITALPRESS) /trl/gsl