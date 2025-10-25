L’Esercito firma un documento d’intesa con l’Armée de Terre francese

PAVIA (ITALPRESS) – In occasione della Conferenza Internazionale “La Battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025)”, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, e il General d’Armée Pierre Schill, Capo di Stato Maggiore dell’Armée de Terre, hanno firmato un documento d’intesa volto a consolidare la collaborazione tra i due Eserciti.

L’accordo, si legge in una nota dell’Esercito, punta a rafforzare l’interoperabilità e a promuovere iniziative congiunte nei settori dell’addestramento, della formazione e dello sviluppo di nuove capacità, con l’obiettivo di potenziare la sinergia operativa e strategica tra le Forze Terrestri di Italia e Francia. La sottoscrizione dell’intesa conferma il comune impegno a proseguire e intensificare il dialogo e la cooperazione bilaterale.

