PALERMO (ITALPRESS) – Da domani iniziano le attività di supporto psicologico, rivolto agli studenti e alle studentesse dell’UniPa e delle altre istituzioni universitarie che afferiscono all’ERSU di Palermo, presso lo “Spazio benessere studentesco”, nell’ambito del progetto dell’Ente “Campus in salute” in collaborazione con l’Associazione Forma Mentis ONLUS.

Lo “spazio” è un ambiente riservato, accogliente e facilmente accessibile, ubicato all’interno del “San Saverio”, dove è possibile ricevere supporto medico e psicologico.

Il calendario delle attività sarà reso disponibile mensilmente nell’apposita pagina web di “Notify” relativa ai servizi dedicati alla tutela e alla promozione del benessere fisico e psicologico (per il mese di gennaio, lo “spazio” sarà aperto nei giorni 21 e 22, dalle ore 9:30 alle ore 17:00).

Per accedere ai servizi è necessario prenotarsi compilando il seguente form.

https://notify.ersupalermo.it/cup/prenotazione-incontro-spazio-benessere-studentesco/

Per info e chiarimenti, scrivere:

email a [email protected]

messaggio WhatsApp al numero +39 3356645996.

(ITALPRESS).