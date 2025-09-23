MILANO (ITALPRESS) – Leroy Merlin Italia ha confermato per il 7° anno consecutivo la propria partecipazione al World Cleanup Day, la più grande iniziativa ambientale al mondo promossa in Italia dall’organizzazione Let’s Do It! Italy APS.

L’evento, che ogni anno mobilita milioni di volontari in oltre 190 paesi, ha registrato anche quest’anno una massiccia adesione. A partire da sabato 20 settembre, le Persone di Leroy Merlin, insieme a cittadini, volontari e associazioni, hanno ripulito e riqualificato aree comunitarie: dai parchi alle spiagge, dagli argini dei fiumi ai centri cittadini.

Per il settimo anno consecutivo, Leroy Merlin Italia, si legge in una nota, “ha preso parte con successo a questa manifestazione, coinvolgendo la rete dei suoi negozi. I risultati sono stati ancora una volta soddisfacenti, a testimonianza del proprio impegno attivo sul territorio. Grazie all’adesione di 46 negozi e alla mobilitazione di 700 volontari nelle operazioni di pulizia ambientale, si stima che siano raccolte circa 10 tonnellate di rifiuti, successivamente conferiti agli enti locali competenti per essere riciclate”.

Un impatto significativo è stato generato dalle iniziative condotte in tre città chiave: a Torino, un’operazione di pulizia delle rive del fiume Po ha visto una straordinaria partecipazione della comunità locale, ripristinando aree urbane degradate dall’abbandono; a Castel Volturno, l’azione mirata sulle spiagge ha messo in luce l’urgente necessità di contrastare l’inquinamento costiero e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti marini, grazie alla forte adesione delle associazioni ambientaliste locali; infine, a Milano, la mobilitazione ha raggiunto livelli eccezionali, sia per il numero di partecipanti che per la diversità delle aree bonificate, dagli spazi verdi ai contesti urbani, rendendo tangibile l’impatto positivo e concreto delle nostre azioni sulla qualità della vita cittadina.

“La partecipazione al World Clean Up Day rappresenta per noi molto più di una giornata di volontariato aziendale: è l’espressione concreta del nostro legame e impegno verso le comunità in cui siamo presenti. Vedere Persone Leroy Merlin, cittadini e associazioni lavorare insieme per prendersi cura del territorio ci ricorda quanto sia importante trasformare i nostri valori in azioni concrete che generano un impatto positivo duraturo”, ha dichiarato Luca Pereno, Stakeholder Engagement Manager di Leroy Merlin Italia.

Le attività della giornata hanno incluso non solo la raccolta, ma anche la differenziazione dei rifiuti, con particolare attenzione alla sensibilizzazione dei partecipanti sull’importanza del riciclo e del riuso. Ogni punto vendita ha organizzato punti di raccolta specifici, trasformandosi in un hub di sostenibilità per la propria comunità di riferimento.

“Il World Cleanup Day vive grazie all’energia delle comunità e al contributo di partner come Leroy Merlin, capaci di trasformare un impegno aziendale in un’azione concreta di cittadinanza attiva. Quando imprese, volontari e cittadini lavorano fianco a fianco per prendersi cura dei territori, si costruisce non solo un ambiente più sano, ma anche una società più coesa e responsabile”, ha dichiarato Vincenzo Capasso, Presidente Let’s Do It! Italy.

In questi sette anni di impegno, grazie al contributo dei negozi presenti in tutta Italia, Leroy Merlin ha coinvolto oltre 3.000 volontari fra clienti, collaboratori e partner, raccogliendo oltre 150 tonnellate di rifiuti.

– news in collaborazione con Leroy Merlin –

– foto ufficio stampa Leroy Merlin –

(ITALPRESS).