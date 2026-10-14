Home Video News Xinhua L’eroina ecologista cinese Yin rincontra l’amico statunitense Sakolsky a Roma
L’eroina ecologista cinese Yin rincontra l’amico statunitense Sakolsky a Roma
L'eroina ecologista cinese Yin Yuzhen si ricongiunge con il suo amico statunitense Ronald Sakolsky al Forum mondiale dell'alimentazione a Roma. Ventisei anni fa, mentre si trovava in Cina nell'ambito di un programma di scambio didattico, Sakolsky raccolse 5.000 dollari per sostenere l'impegno di Yin nella piantumazione di alberi in un deserto. Grazie a quei fondi, Yin e la sua famiglia sono riusciti a coltivare una foresta di oltre 50.000 alberi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)