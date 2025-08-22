Leoncavallo, il 6 settembre corteo degli attivisti contro lo sgombero del centro sociale

MILANO (ITALPRESS) – “Giù le mani dalla città”. Con questo slogan gli attivisti del Centro Sociale Leoncavallo di Milano, sgomberato ieri, hanno lanciato sui social un corteo in programma sabato 6 settembre contro lo sgombero del “Leonka”, “contro il fascismo di governo, la gentrificazione ed espropriazione dei patrimoni pubblici e autogestiti. Difendiamo gli spazi sociali, la cultura libera, l’arte sovversiva e i movimenti dal basso. Vogliamo un’altra Milano” si legge sul profilo Facobook del Leoncavallo.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
