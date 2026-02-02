ROMA (ITALPRESS) – Promuovere un dialogo aperto tra Istituzioni, industria, mondo accademico e mondo scientifico, mostrando dal vivo alle giovani generazioni presenti le sfide e le opportunità derivanti dallo studio delle discipline STEM. E’ l’obiettivo di “Stem. Le nuove tecnologie per un futuro sicuro” promosso da Leonardo e Fondazione Leonardo ETS, nell’ambito della settimana nazionale delle STEM organizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca. All’evento hanno partecipato, tra gli altri, la ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella; il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti; l’Ad e direttore generale di Leonardo, Roberto Cingolani; il direttore generale di Fondazione Leonardo ETS e Chief Digital Identity & Outreach Officer di Leonardo; Antonio Liotti Chief People & Organization di Leonardo; il divulgatore scientifico Alberto Angela. Presenti, inoltre, alunni delle classi di quarta e quinto Liceo superiore.

“Oggi abbiamo avuto l’opportunità di illustrare come le competenze STEM rappresentino uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza del nostro Paese. La ricerca, l’innovazione tecnologica e la difesa sono elementi centrali per la tutela delle persone, delle infrastrutture critiche e dei valori democratici che costituiscono il fondamento della nostra società. In un mondo in continua evoluzione, dove le minacce e le sfide sono sempre più complesse e interconnesse, è essenziale avere la consapevolezza che il capitale umano del futuro dovrà avere basi di natura tecnico-scientifica. Fondazione Leonardo ETS condivide questa visione e ha l’ambizione di stimolare la curiosità e l’interesse delle giovani generazioni attraverso un’offerta formativa diversificata e innovativa, che comprende seminari, cicli di incontri nelle scuole e altre iniziative di divulgazione scientifica per contribuire a costruire una società più sicura, più sostenibile ed equa”, ha detto Helga Cossu, direttore generale Fondazione Leonardo ETS e Chief Digital Identity & Officer di Leonardo.

Leonardo e Fondazione Leonardo ETS – attraverso interventi, testimonianze ed esperienze divulgative – intendono contribuire alla diffusione di una cultura della Difesa consapevole, evidenziando come ricerca, innovazione tecnologica e sicurezza siano elementi centrali per la tutela delle persone, delle infrastrutture e dei valori democratici. Presso lo spazio espositivo, sono state messe in mostra alcune delle tecnologie sviluppate dai ricercatori e dagli ingegneri di Leonardo.

– foto ufficio stampa Leonardo –

(ITALPRESS).