Leonard travolge Detroit con 55 punti, vincono anche OKC e Lakers

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nella notte Nba è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per i Detroit Pistons, che crollano sotto i colpi di un Kawhi Leonard in stato di grazia. Sono ben 55 i punti realizzati dall’ex Spurs e Raptors, il che vuol dire nuovo massimo in carriera, aggiungendo anche 11 rimbalzi. A contribuire in maniera decisiva alla vittoria dei Los Angeles Clippers per 112-99 ci sono anche i 28 punti di James Harden. Quarta vittoria consecutiva per la squadra californiana, che conferma di essere sulla strada giusta per riprendersi dal brutto inizio di stagione. I Pistons, da canto loro, non perdono la testa della Eastern Conference ma vedono avvicinarsi i New York Knicks ma anche i Toronto Raptors, che si confermano sempre più una certezza di questa stagione battendo i Golden State Warriors per 141-127 all’overtime. Dopo una partita equilibrata, i canadesi dominano i supplementari: spicca la settima tripla doppia in carriera di Scottie Barnes con 23 punti, 25 rimbalzi e 10 assist, a cui si aggiungono i 27 punti di Immanuel Quickley e i 26 di Brandon Ingram; ai Warriors, invece, non bastano i 39 punti di Stephen Curry.

Si rialza dopo due sconfitte di fila la capolista della Western Conference, gli Oklahoma City Thunder, che non hanno particolari problemi a superare i Philadelphia 76ers. 129-104 il risultato finale, con lo strappo decisivo arrivato nel secondo tempo. Nei Sixers si salva il solito Tyrese Maxey con 28 punti, mentre tra i Thunder Chet Holmgren sfiora la doppia doppia (29 punti e 9 rimbalzi) e Shai Gilgeous-Alexander ne mette 27.

Tutto facile anche per i Los Angeles Lakers, che si riscattano dalla brutta sconfitta di Natale battendo senza problemi i Sacramento Kings per 125-101, dominando in lungo e in largo. 34 i punti di Luka Doncic, mentre LeBron James ne realizza 24 con l’11/13 dal campo. Dopo quattro vittorie di fila, cadono i Boston Celtics in casa dei Portland Trail Blazers, che con un bel secondo tempo interrompono, a loro volta, la striscia di tre sconfitte consecutive: 114-109 il risultato finale, con Deni Avdija (24-7-10) e Shaedon Sharpe (26 punti) che riescono a contenere un Jaylen Brown da 37 punti. A completare il quadro è la vittoria dei Washington Wizards, che per la prima volta in stagione infilano due successi di fila battendo i Memphis Grizzlies per 116-112 resistendo nel finale al tentativo di rimonta avversario grazie ai liberi di CJ McCollum, vanificando, così, i 31 punti di Jaren Jackson Jr.

