ROMA (ITALPRESS) – L’Assemblea generale dei Soci ha nominato il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale del Lazio che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni. Alla guida del Consorzio sono stati confermati il Vice Presidente Salvatore Forte e i Consiglieri di Amministrazione Angelo Giovanni Ientile, Cosimo Peduto e Maurizio Tarquini. Alla Presidenza, come da nomina con decreto regionale, Francesco De Angelis.

Una seduta dai numeri record con la presenza di soci per oltre l’80% delle quote e che ha visto una convergenza unanime sulla mission del nuovo Consorzio industriale.

La seduta, che si è svolta nella sala Tevere della Regione Lazio si è aperta con la presa d’atto del decreto del Presidente della Regione che lo scorso mese di settembre ha approvato l’Assemblea Generale del Consorzio. Nella stessa seduta è stato anche approvato il bilancio dell’Ente. Atti che segnano la completa entrata in funzione del Consorzio con la fine della gestione provvisoria e l’inizio di quella effettiva. Un percorso lungo e articolato che ha consentito di arrivare alla completa omogenizzazione di tutti gli enti industriali confluiti nel Consorzio industriale del Lazio (Asi Frosinone, Rieti, Roma-Latina, Cosilam e Sud Pontino) dando così vita all’Ente industriale più grande d’Italia.

Nel corso della seduta ha portato i saluti della Regione Lazio il Vice Presidente Daniele Leodori che ha affermato: “La Regione Lazio ha scommesso tanto su questo nuovo strumento che è fondamentale. In questo momento di forte crisi economica che tutto il mondo sta attraversando è indispensabile unire le forze. Un ente fondamentale per avere un’interlocuzione unica e uno sguardo più omogeneo per lo sviluppo del territorio regionale. L’auspicio, e l’augurio, è quello di far diventare questo Consorzio un punto di riferimento al fine di incentivare investimenti nel Lazio”.

Particolarmente entusiasta il Presidente del Consorzio Industriale del Lazio Francesco De Angelis che ha affermato: “Con la seduta dell’Assemblea generale dei soci di oggi si chiude la fase transitoria. Adesso entriamo nel vivo e nel pieno delle nostre attività, si apre una fase molto importante in cui, insieme con tutti i rappresentanti dell’Assemblea, dovremo realizzare quei progetti di riforma che abbiamo messo in campo, un progetto che cambia la mission del Consorzio rendendola più smart, moderna e al passo con i tempi”.

“L’obiettivo sarà quello di rendere questo territorio sempre più competitivo con infrastrutture che consentano di attrarre nuovi investimenti e incentivare nuovi insediamenti produttivi. Un lavoro che insieme al Consiglio di Amministrazione abbiamo già avviato in questa prima fase transitoria con un maxi programma d’investimento da 50 milioni di euro per 40 opere infrastrutturali. Ma stiamo lavorando anche sulla reindustrializzazione dei siti dismessi e su progettualità specifiche nel settore dell’urbanistica. In questi ultimi mesi gli uffici mi hanno evidenziato che le richieste di maggiori investimenti, ma anche nuovi insediamenti, sono del settore logistico. Per questo c’è la necessità di lavorare a uno strumento urbanistico che sia sempre più al passo con i tempi. Quello che è stato messo in campo con il Consorzio Industriale del Lazio è un progetto molto valido, proficuo, utile per l’intero territorio con il sostegno di tutti i soci. Oggi con l’approvazione in Assemblea apriamo una nuova fase grazie alla quale potremo mettere in atto nuovi e importanti progetti per le nostre aziende. Attività che consentiranno di dare risposte, in una visione globale, alle imprese che stanno attraversando uno dei momenti più difficili nella storia industriale recente. Oggi abbiamo i mezzi e, sono sicuro, con una visione d’insieme e un impegno collettivo sapremo garantire il giusto sviluppo di cui il Lazio ha bisogno” ha concluso.

Nel corso della seduta si è preso anche atto del decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio procedendo alla nomina del nuovo collegio sindacale composto dal presidente dottore Salvatore Di Cecca e dai membri dottori Cristina Marrone e Marco Lombardi. Mentre come membri supplenti sono stati eletti i dottori Valentina Caldaroni, Monica Vecchiati e Luca Belleggi.

– foto: ufficio stampa Consorzio Industriale del Lazio

(ITALPRESS).