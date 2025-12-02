“L’emergenza negata”, Alemanno e Falbo raccontano il collasso delle carceri

ROMA (ITALPRESS) – Una drammatica denuncia, ma anche un grido di speranza, per invocare interventi urgenti e una profonda riforma del sistema penitenziario italiano ispirata ai principi della nostra Costituzione. E‘ “L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane”, il libro scritto da Gianni Alemanno, Fabio Falbo e altre persone detenute al braccio G8 di Rebibbia, che racconta la situazione in cui vivono le persone detenute, l’emergenza che grava su questa istituzione, generata innanzitutto dal sovraffollamento. La presentazione, avvenuta oggi alla presenza, tra gli altri, del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e del vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, ha visto un saluto dei due autori tramite l’intelligenza artificiale.

“Si tratta di lotta civile e sociale di due persone diverse ma legate nella sfida verso il pregiudizio e l’indifferenza verso chi è all’interno delle carceri italiane. Io non ho dovuto affrontare il mio incredibile arresto per fare le battaglie garantiste sulla giustizia – afferma Gianni Alemanno -, ma arrivato a Rebibbia non mi aspettavo di trovare una situazione così degradata. Il motore primo del degrado è il sovraffollamento che sta crescendo, stravolge i già ristretti margini di vita civile e livella verso il basso i percorsi esistenziali di chi sta scontando una pena”.

Fabio Falbo racconta di parlare “attraverso un avatar perché il sistema non vuole che noi autori siamo qui, ma questo libro è frutto di esperienza, studio e resilienza. Le carceri italiane sono al collasso e non si tratta di una emergenza ma di una crisi sistemica, la funzione della pena è tradita ogni giorno. Quando la pena diventa vendetta lo Stato perde la sua anima, il carcere deve essere un luogo di una nuova possibilità”, conclude.

“In nessun caso la pena può ledere la dignità della persona. La prima occasione in cui viene lesa è quando si sconta la pena in una condizione di sovraffollamento. Su questo mi sento di continuare a fare una battaglia”, afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Qualcosa non sta funzionando, dobbiamo cercare almeno di fare piccoli passi. Vorrei che ci rendessimo conto che se chiediamo la luna non otteniamo neppure la lampadina, ma se chiediamo un lampadario forse la lampadina la otteniamo. Prima di Natale – aggiunge La Russa – cerchiamo insieme di fare un appello affinché qualcosa avvenga, con un decreto o con un provvedimento, senza nulla togliere alle varie problematiche. Cerchiamo oggi di ottenere anche solo la lampadina e dare un po’ di respiro alle carceri che sono al collasso, lasciando che chi la pena l’ha quasi scontata possa continuare a farlo in altro modo”.

