ROMA (ITALPRESS) – La Lega Serie B renderà permanente il suo impegno nella lotta contro la violenza sulle donne. In seguito ai tantissimi episodi che quotidianamente affollano le cronache, ma anche dopo il buon riscontro dell’opinione pubblica che ha apprezzato le iniziative di informazione e sensibilizzazione realizzate nelle scorse stagioni, e che hanno trovato nel loro cammino partner prestigiosi e istituzionali, il presidente Mauro Balata ha deciso di ampliare le diverse azioni per tutto l’arco del campionato, in modo da dare il massimo contributo alla lotta verso un reato odioso e purtroppo difficile da arginare. Dalla 2^ giornata di campionato dunque il via alle iniziative, che vedranno un continuo aggiornamento e incremento nel corso dell’anno anche sui campi della Serie BKT. “Proseguiamo e anzi intensifichiamo il lavoro iniziato nelle scorse stagioni su un fronte, quello della violenza verso le donne, che colpisce fortemente le nostre coscienze – sottolinea Balata -. Come ho spesso ripetuto siamo di fronte a un’emergenza sociale e il nostro sport, che accomuna milioni di tifosi, deve essere testimone e motore del cambiamento della nostra società”. A fianco della Lega B, come sempre, il Servizio analisi criminale, ufficio interforze del Dipartimento della Pubblica sicurezza, diretto da Stefano Delfini, che cura l’analisi di questo grave fenomeno criminale: “Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le Forze di polizia sono in prima linea per prevenire e contrastare la violenza di genere curando la formazione multidisciplinare degli operatori – ha evidenziato Delfini – ma anche collaborando a iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema come l’importante campagna contro la violenza sulle donne messa in campo dalla Lega Serie B”. Pallone rosso, testimonial, video messaggi, led, campagne social, cerimoniali pre gara erano state solo alcune delle azioni realizzate dalla Lega B e portate avanti dai club associati durante lo scorso campionato.

– foto Image –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]