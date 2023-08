ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata e tutte le squadre della Serie BKT “desiderano rinnovare il

ringraziamento al Governo, alle forze politiche e all’Agcom, in

particolar modo al Commissario Massimiliano Capitanio, in

occasione dell’entrata in vigore della nuova legge antipirateria

93/2023″. Così, in una nota, la Lega Serie B. “Una legge che

consente di assestare un colpo decisivo alle trasmissioni pirata,

oscurandole nel giro di 30 minuti. Un lavoro sinergico di

straordinaria importanza posto in essere da istituzioni, autorità

e titolari dei diritti audiovisivi calcistici”, termina il

comunicato.

