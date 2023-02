FIRENZE (ITALPRESS) – La Panini Digital Collection Serie C per rendere ancora più affascinanti i tre campionati della Lega Pro. Squadre e calciatori si ritrovano nella speciale raccolta presentata oggi in sede alla presenza del nuovo presidente, Matteo Marani, del numero 1 dell’Aic, Umberto Calcagno, del direttore mercato Italia Panini, Alex Bertani, del campione del mondo Andrea Barzagli e campione d’europa Under 21 Matteo Brighi. Collegati da remoto tre protagonisti dei tre gironi del campionato di Lega Pro: Luca Siligardi, attaccante della Feralpisalò, Alberto Paloschi, bomber del Siena, e Pietro Iemmello, punta del Catanzaro. Molto apprezzato anche l’intervento di Gaston Ramirez, il campione uruguaiano dell’Entella che ha spiegato in un bel video in famiglia come è possibile fare la ‘Digital Collection di Serie C 2022-2023’. “Essere presenti negli album Panini è un onore e la testimonianza di quanto la Serie C sia importante nel panorama del calcio italiano. Nell’immaginario degli appassionati, di tutti noi che amiamo il calcio, Panini è una sorta di eccellenza, un riferimento imprescindibile. Con le figurine siamo cresciuti ma rappresentano anche il futuro e qualcosa di sempre attuale anche per le nuove generazioni. La Digital Collection è un modo perchè la Lega Pro sia sempre più presente nei giovani e nella loro cultura”, ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani.

Panini è da sempre sinonimo di calciatori: una storia iniziata nel 1961 e che ha visto il susseguirsi di collezioni e prodotti memorabili, una su tutte la copertina del ’65 del ‘calciatore in rovesciatà, divenuto simbolo dei giocatori. “Il grande successo e interesse suscitato dalla Digital Collection della Serie C nel 2022 ci hanno spinto a ripetere con entusiasmo un’iniziativa che fin dall’inizio ci è sembrata dare finalmente voce e risposta alle tante richieste degli appassionati che ci giungevano ormai da ogni parte d’Italia e che, considerati i vincoli del classico Album Calciatori, non era possibile soddisfare a meno di non fare una collezione sterminata e con migliaia e migliaia di figurine – dichiara Alex Bertani, direttore mercato Italia Panini -. Panini, Lega Pro e Aic quindi, assieme un altro anno per questa bella iniziativa e già pronti a pianificare novità e progetti a sorpresa anche per il prossimo futuro”.

Per al Digital Collection, la celebre azienda di Modena ha realizzato le figurine di più di 1300 giocatori della Serie C con tre album, uno per ogni girone del campionato, le cui figurine possono essere ottenute tramite un codice presente all’interno delle bustine ‘Calciatori 2022-2023’.

Per ottenere la bustina, con cinque figurine virtuali della Panini Digital Collection Serie C, è necessario collegarsi al sito https://digitalcollection.mypanini.com/ oppure scaricare la app «MyPanini Digital Collection», disponibile gratuitamente in tutti i principali store. Il collezionista potrà quindi scegliere su quale dei tre album della Serie C utilizzare il proprio codice. All’interno della bustina virtuale ci possono essere figurine mancanti o doppie, esattamente come per la collezione fisica, che potranno essere ‘incollatè sull’album o scambiate. Ogni squadra ha 4 pagine dedicate e 22 giocatori in figurina nel tradizionale mezzobusto Panini e lo scudetto. Una volta completato il proprio album digitale il collezionista, oltre ad avere accesso al pdf dello stesso, avrà diritto ad acquistare la versione fisica, un box contenente la raccolta completa album con le 460 figurine. “La mia carriera è stata prevalentemente in Serie C – ha detto il presidente AIC Umberto Calcagno – e ho avuto la fortuna di giocare contro grandi campioni come Fabio Grosso e Luca Toni nei loro passaggi in questa categoria prima di giocare nella massima serie e arrivare a vincere la Coppa del Mondo con la Nazionale. Oggi che si parla molto di vivai e di settori giovanili, e soprattutto dell’importanza di far crescere i giovani, il ruolo della Lega Pro è fondamentale perchè è un campionato con un altissimo valore formativo per i nostri atleti”. “Avere la propria figurina – ha proseguito – ha un grande significato per ogni calciatore, un segno distintivo con un forte legame con la storia e la passione. Anche per Aic avere da tanti anni un’azienda come Panini come partner è motivo di grande orgoglio, perchè vuol dire fare insieme un percorso che dà un valore di grande significato alla carriera anche di chi gioca in Serie C. Questo progetto di collaborazione con la Lega Pro – ha concluso Calcagno – rappresenta appieno il valore di filiera, la relazione tra le componenti di cui il nostro sistema ha oggi sempre più bisogno. Unito all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali che saranno sempre più supporto al nostro mondo”.

