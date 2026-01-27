Lega “Nessuna telefonata di Salvini per chiedere l’espulsione di Vannacci”

ROMA (ITALPRESS) – “In queste ore Matteo Salvini è impegnato sul fronte Olimpiadi e sta seguendo con attenzione altri dossier come gli interventi per le Regioni colpite dal maltempo (che visiterà venerdì) e il pacchetto sicurezza. Nessuna telefonata su dinamiche interne alla Lega, nessuna preoccupazione su Vannacci, nessuna richiesta di espulsione. Peraltro, ieri, Salvini e Luca Zaia si sono incontrati a Cortina dove hanno celebrato l’inaugurazione di opere attese da decenni e di tutto hanno parlato fuorché di provvedimenti disciplinari”. Così una nota della Lega, dopo il pezzo apparso oggi su un quotidiano a proposito di una telefonata Salvini-Zaia su Vannacci, telefonata “in realtà mai avvenuta, il tema non è stato affrontato”, sottolinea il Carroccio.

