Lega, il Congresso federale straordinario si svolgerà il 24 e 25 ottobre a Milano

IPA88761548 - Pontida, Il raduno politico nel pratone di Pontida dei militanti della Lega Nord. Nella foto: Matteo Salvini (ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano)

ROMA (ITALPRESS) – Il Congresso federale straordinario della Lega, annunciato dal segretario Matteo Salvini dal palco di Pontida, si svolgerà sabato 24 e domenica 25 ottobre all’Allianz MiCo di Milano. Secondo quanto riferiscono fonti della Lega, i lavori congressuali inizieranno sabato 24 ottobre attorno alle 12 e proseguiranno fino a tarda serata. Proseguiranno domenica 25 ottobre con conclusione prevista indicativamente alle 15.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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