Lega, il Congresso federale straordinario si svolgerà il 24 e 25 ottobre a Milano

ROMA (ITALPRESS) – Il Congresso federale straordinario della Lega, annunciato dal segretario Matteo Salvini dal palco di Pontida, si svolgerà sabato 24 e domenica 25 ottobre all’Allianz MiCo di Milano. Secondo quanto riferiscono fonti della Lega, i lavori congressuali inizieranno sabato 24 ottobre attorno alle 12 e proseguiranno fino a tarda serata. Proseguiranno domenica 25 ottobre con conclusione prevista indicativamente alle 15.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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