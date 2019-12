LEGA, CONGRESSO FEDERALE APPROVA PER ALZATA DI MANO NUOVO STATUTO

MILANO (ITALPRESS) – Il Congresso Federale della Lega ha approvato per alzata di mano il nuovo Statuto del Carroccio. Il movimento, da federalista, diventa quindi sovranista e ci sarà la possibilità per gli iscritti di avere la “doppia tessera”: per la storica Lega Nord fondata da Umberto Bossi e per la nuova Lega di Salvini.

I 500 delegati hanno votato uno Statuto che prevede tra l’altro per Umberto Bossi la carica di Presidente Federale a vita e nell’articolo 1 mantiene la parola Padania. Nessun cambio per il simbolo con Alberto da Giussano, né per la sede, che resta a Milano, in via Bellerio.

(ITALPRESS).