Lega B, Bedin “Migliorare gli stadi per far crescere appeal calcio”

TORINO (ITALPRESS) - "Bisogna migliorare l'aspetto infrastrutturale e questo riguarda tutte le categorie, abbiamo contenitori in cui esplichiamo la nostra attività, cioè gli stadi, che sono ancora vecchi e poco in linea con le esigenze del tifoso, che non permettono un incremento di appeal del prodotto calcio come in altri tornei". Così il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, alla presentazione del Report Nielsen sulla Serie Bkt che si è svolta oggi all'Allianz Stadiium di Torino, nell'ambito del Social Footbal Summit.