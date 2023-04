MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – E’ finito dopo poche curve il GP di Australia per Charles Leclerc che si è insabbiato con la sua Ferrari dopo un contatto con Lance Stroll.

“Sapevo che la gara era lunga, in curva 1 sono stato attento, in curva 3 avevo preso spazio all’esterno di Lance. Purtroppo Fernando (Alonso, ndr) ha frenato ancora di più, Lance si è messo tra Fernando e me. Non è colpa di Lance, credo sia un incidente di gara, anche se la frustrazione è grande – commenta Leclerc -. Sono tre weekend in cui tutto è andato storto, tra problemi, penalità e ora anche questo. E’ vero che la stagione è lunga ma i punti sono pochi. Dobbiamo andare avanti e pensare a Baku”.

Con Carlos Sainz “non c’è da andare oltre. C’è stato un piccolo problema di comunicazione, qualche incomprensione in qualifica ma adesso sta andando bene e tifo per lui”, conclude il monegasco.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).