SPA (BELGIO) (ITALPRESS) – “Quando tanti team sono racchiusi nel giro di pochi decimi contano di più i particolari, per questo lavoreremo per migliorare anche i piccoli dettagli”. Sono le parole di Charles Leclerc, numero 16 della Ferrari intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti tenutasi alla vigilia del weekend di Spa per il Gran Premio del Belgio. “È sempre speciale tornare nel circuito della mia prima vittoria. Pare che questo weekend sarà particolarmente bagnato, spero di essere competitivo in queste condizioni – ha sottolineato Leclerc -. Abbiamo lavorato particolarmente su queste condizioni, mentre quando la pista è metà asciutta e metà bagnata faccio più fatica. Tutti i team in questo momento sono molto vicini, come nel Q3 in Ungheria. Le piccole differenze possono avere un grosso impatto sui risultati, per questo dobbiamo concentrarci su ogni minimo dettaglio. A Budapest abbiamo lasciato indietro qualcosa, per questo stiamo cercando di lavorare per ottenere risultati migliori e tornare al livello che ci compete”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

