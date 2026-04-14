MILANO (ITALPRESS) – La tecnologia Range Extender arriva in Italia per la famiglia Leapmotor con la nuova B10 REEV Hybrid. Un ingresso sul mercato italiano che sembra confermare il rafforzamento del brand da appena un anno e mezzo nel nostro paese.

Come ha sottolineato Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia, il marchio “sta crescendo molto velocemente, tanto da aver raggiunto la prima posizione nel mercato delle vetture elettriche. Un risultato sorprendente che è stato possibile grazie a più di 11mila immatricolazioni raggiunte nel primo trimestre [di quest’anno, ndr]. Una quota di mercato superiore al 30%. Tutto molto soddisfacente, ma ora il passo successivo per Leapmotor è diventare protagonista anche nel mercato dell’ibrido con la tecnologia Range Extender”.

Nello specifico, parliamo di una vettura lunga 4.515 mm, larga 1.885 mm, alta 1.655 mm un passo di 2.735 mm e con un bagaglio da 330 litri .

Basandosi sul sistema già collaudato sul modello C10, la B10 REEV Hybrid abbina un sistema di propulsione elettrica supportato da un generatore a benzina da 1,5 litri integrato a bordo che ricarica la batteria quando necessario. Il modello è dotato di una batteria da 18,8 kWh che offre un’autonomia elettrica di 86 km, un generatore da 50 kW e un serbatoio da 50 litri, garantendo un’autonomia combinata fino a 900 km.

“La novità principale della vettura è la motorizzazione REEV Hybrid la cui particolarità è essere una tecnologia ibrida categorizzata come un plug-in hybrid ma con un funzionamento differente – spiega Mariateresa Corniello, Pricing & Product Manager Leapmotor Italia -. Le ruote vengono mosse esclusivamente dal motore elettrico: il motore termico funge da generatore per ricaricare la batteria e, grazie al sistema Range Extender, estendere l’autonomia del veicolo fino a 900 km”.

Il sistema si basa su tre principi chiave: il motore elettrico aziona sempre le ruote, il range extender non è mai collegato meccanicamente alle ruote, la sua funzione è quella di generare elettricità durante la guida. Grazie a questa configurazione, la B10 REEV Hybrid offre una esperienza di guida sempre puramente elettrica, consentendo al contempo di viaggiare senza dipendere da ricariche frequenti. Tornando sempre sulla tecnologia Range Extender, Scopelliti sottolinea che “si rivolge a quella clientela interessata e attratta dal mondo dell’elettrico, ma ha ancora tanti dubbi in merito all’autonomia. Però l’elemento critico e di successo di Leapmotor è avere una forte integrazione verticale che permette di controllare tutto dal proprio interno, risparmiare su costi di sviluppo e produzione e trasferire questo beneficio nel prezzo finale”.

I conducenti possono scegliere tra quattro modalità energetiche – EV+, EV, Fuel e Power+ – per ottimizzare l’efficienza o le prestazioni a seconda delle esigenze di guida, adattando al contempo il comportamento del veicolo ai diversi scenari di guida e preservandone il carattere prevalentemente elettrico.

“Le modalità EV ed EV+ danno la priorità al motore elettrico, mentre Fuel e Power+ a quello termico. EV ed EV+ sono consigliate per gli spostamenti quotidiani o nel centro città. Quando invece si ha la necessità di fare lunghi viaggi la modalità più indicata è la Fuel, mentre in caso di maggior potenza di consiglia la Power+”, spiega Corniello.

Nel dettaglio, Fuel e Power+ attivano il generatore di bordo, fornendo energia aggiuntiva quando è richiesta una maggiore autonomia, una maggiore richiesta di potenza o in condizioni di guida specifiche.

Questo sistema consente al veicolo di adattare in modo ottimale le prestazioni alle esigenze del conducente, combinando i vantaggi della mobilità elettrica con la sicurezza e l’adattabilità della tecnologia ibrida. La modalità EV+ massimizza l’uso della batteria per dare priorità alla guida completamente elettrica, rendendola ideale per gli spostamenti urbani e i brevi tragitti quotidiani. La modalità EV mantiene la propulsione elettrica come impostazione predefinita, consentendo al range extender di attivarsi solo quando necessario per supportare la ricarica della batteria, garantendo un’esperienza di guida elettrica sempre fluida e silenziosa.

Per i viaggi su lunghe distanze, la modalità Fuel sposta la priorità del sistema sul generatore a benzina, preservando l’energia della batteria per un uso successivo. Infine, la modalità Power+ offre le massime prestazioni del veicolo, combinando la potenza massima del motore elettrico con la capacità di generazione del range extender, garantendo una forte accelerazione e una reattività ottimale durante le manovre di sorpasso o su pendenze ripide.

All’interno dell’abitacolo, si trovano un display centrale da 14,6 pollici con risoluzione 2,5K HD per permettere il controllo di tutte le funzioni legate alla connettività, all’intrattenimento e ai comandi del veicolo.

L’ultimo aggiornamento OTA rilasciato per la Leapmotor B10 (BEV e REEV Hybrid) apporta inoltre una serie di miglioramenti significativi volti a potenziare il comfort di guida, la connettività, l’interfaccia utente e i sistemi di sicurezza.

La connettività riceve un notevole potenziamento grazie al supporto nativo per Apple CarPlay e Android Auto, disponibile sia tramite connessione cablata che wireless, che offre agli utenti un accesso immediato alle loro app preferite sul display dell’infotainment da 14,6 pollici. L’aggiornamento introduce inoltre la funzione One Pedal Driving, che consente ai conducenti di controllare sia l’accelerazione che gran parte della decelerazione utilizzando esclusivamente il pedale dell’acceleratore, grazie a una logica di recupero

dell’energia migliorata che garantisce un controllo più fluido e una maggiore efficienza.

Per quanto riguarda gli ADAS il sistema di avviso di presenza di persone è stato ottimizzato, mentre gli aggiornamenti apportati al Cruise Control adattivo (ACC) e al sistema di mantenimento della corsia (LCC) garantiscono una decelerazione più fluida in prossimità delle curve, migliorando la fluidità di guida complessiva. La nuova B10 REEV Hybrid presenta inoltre una struttura della carrozzeria ad alta resistenza con rigidità torsionale migliorata, sette airbag e 17 funzioni avanzate di assistenza alla guida progettate per supportare i conducenti in un’ampia gamma di scenari, garantendo sicurezza e protezione in ogni viaggio.

La nuova B10 REEV Hybrid è offerta in una gamma semplificata con due allestimenti – Life e Design – sei colori esterni e tre ambientazioni interne. La nuova B10 REEV Hybrid è ordinabile con un prezzo di listino che parte da 29.900 euro per la versione Life e 31.400 euro per la versione Design. Inoltre è disponibile un’offerta di lancio, valida con permuta o rottamazione, che consente di mettersi al volante della B10 REEV Hybrid Life al prezzo promozionale di 24.900 euro e della B10 REEV Hybrid Design a 26.400 euro.

– Foto xh7/Italpress –

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