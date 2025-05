Leader politici e religiosi di Malta rivolgono le congratulazioni a Papa Leone XIV

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – I leader politici e religiosi di Malta hanno rivolto sentiti auguri a Papa Leone XIV in seguito alla sua elezione di giovedì, esprimendo “ammirazione per il suo messaggio di pace” e per il suo legame di lunga data con Malta attraverso l’Ordine Agostiniano. Il cardinale Robert Francis Prevost, ora Papa Leone XIV, è stato descritto dal Governo di Malta come una “voce costante per la pace” in un periodo di instabilità globale.

In una dichiarazione ufficiale, il governo ha espresso fiducia nel rafforzamento ulteriore della “relazione duratura e preziosa tra Malta e lo Stato della Città del Vaticano” durante il suo pontificato. Anche la presidente Myriam Spiteri Debono sottolinea la scelta simbolica del nome. “Si ricorda l’impulso che il suo predecessore, Papa Leone XIII, diede all’insegnamento sociale della Chiesa”, ha osservato.

Il leader dell’opposizione Bernard Grech ha evidenziato la gioia del mondo cattolico, auspicando “che questo pontificato porti frutti tanto necessari in un mondo di conflitti, portando con sé nuova speranza, misericordia, unità e pace per tutti coloro che cercano l’aiuto e la luce della Chiesa”.

L’Arcidiocesi di Malta ha espresso profonda gioia per la nomina, interpretando la scelta del nome pontificio come un segnale guida per il futuro della Chiesa. “Questo nome scelto illumina la direzione in cui accompagnerà la comunità cristiana… sulle orme di San Leone Magno”, ha dichiarato l’arcidiocesi, invitando alla preghiera affinché lo Spirito Santo guidi il nuovo pontefice nella sua missione. Orgoglio è stato espresso dalla Provincia Agostiniana di Malta, poiché Papa Leone XIV è il primo membro dell’Ordine di Sant’Agostino a diventare papa. La Provincia ha ricordato le sue frequenti visite alla nazione insulare, soprattutto durante il suo mandato come Priore Generale dell’ordine, dal 2001 al 2013. “Tra il 2001 e il 2013, ha visitato Malta in diverse occasioni per presiedere capitoli provinciali e per effettuare visite canoniche ai frati e alle suore agostiniane”, ha dichiarato padre Leslie Gatt, provinciale degli Agostiniani maltesi. Ha sottolineato che Papa Leone XIV ha “mantenuto contatti e una stretta relazione con diversi fratelli agostiniani maltesi”

