Leader opposizione e Nobel per la pace Maria Corina Machado annuncia il ritorno in Venezuela: “Sono qui con voi”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono qui. Con voi”. Così su X la leader dell’opposizione e Premio Nobel per la pace Maria Corina Machado, che è tornata in Venezuela, dopo quasi un anno di esilio.

Il suo alleato ed ex candidato alla presidenza, Edmundo Gonzalez Urrutia, ha celebrato il suo rientro: “Venezuela! Sono entusiasta di annunciare che la nostra leader, la mia cara Maria Corina, si trova su suolo venezuelano. Oggi e’ un giorno molto importante per i venezuelani”, ha scritto su X.

“Molto presto sarò con voi e con lei affinchè il nostro Paese avanzi veramente verso la libertà”, ha aggiunto Urrutia.

– foto IPA Agency –

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