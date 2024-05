Le nuove sfide tra IA e formazione all’assemblea Confapi

ROMA (ITALPRESS) - L'uso dell'intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza sul lavoro, l'importanza della formazione per ottenere lavoratori qualificati, una strategia europea per accompagnare la transizione e un green deal da ricalibrare. Questi i temi al centro dell'assemblea di Confapi che si è svolta a Roma, alla presenza del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e del ministro degli Affari europei, Raffaele Fitto, aperta da un videomessaggio del premier Giorgia Meloni. xi2/mgg/gsl