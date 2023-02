Le malattie rare e il valore del tempo

Il tempo è un elemento prezioso per tutti, ma ancora di più per gli oltre 2 milioni di italiani che convivono con una malattia rara. E in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare prende il via la campagna “Il valore del tempo”, promossa da Sanofi per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di aiutare i pazienti a riappropriarsi del tempo da dedicare alla propria vita. xa5/sat/red