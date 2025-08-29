BAGHDAD (IRAQ) (ITALPRESS) – Le forze armate statunitensi inizieranno domani, sabato, il ritiro dalla capitale irachena Baghdad, in conformità con l’accordo bilaterale tra Iraq e Stati Uniti, secondo quanto riferito da fonti di Al Arabiya.

Le fonti hanno specificato oggi, che le truppe USA lasceranno la Zona Verde, area fortemente fortificata che ospita centri diplomatici occidentali e sedi istituzionali, oltre all’aeroporto di Baghdad e il quartier generale del Comando delle Operazioni Congiunte. Secondo l’accordo siglato lo scorso anno (2024) tra le due parti, gli Stati Uniti manterranno alcune forze nella regione del Kurdistan per un ulteriore anno.

Il governo iracheno ha ribadito più volte che la prima fase del ritiro delle forze USA, operanti nell’ambito della coalizione internazionale contro l’ISIS, si concluderà a settembre 2025, mentre la seconda fase è prevista per il 2026. Attualmente, circa 2.500 militari americani sono ancora presenti in Iraq nell’ambito della coalizione, con compiti di addestramento, consulenza e supporto alle forze irachene, dopo la riduzione del contingente successiva alla sconfitta dell’ISIS nel 2017.

Tuttavia, questa presenza ha suscitato le proteste di alcune fazioni armate e partiti politici filo-iraniani, spingendo Baghdad a intraprendere una serie di negoziati con gli Stati Uniti nell’ultimo anno per porre fine alla missione della coalizione.

