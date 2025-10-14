Le forze armate di Malta smentiscono una chiamata di soccorso dall’imbarcazione di migranti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le forze armate di Malta (Afm) hanno dichiarato di non aver ricevuto alcuna chiamata di soccorso da un’imbarcazione di migranti che sarebbe stata attaccata dalle forze della guardia costiera libica nella zona di ricerca e soccorso maltese. L’Afm ha affermato di aver effettuato immediati controlli tramite sorveglianza aerea e di aver deviato alcune unità navali dopo aver ricevuto informazioni su un’imbarcazione in acque internazionali. Il peschereccio è stato successivamente intercettato vicino alle coste italiane.

L’Afm ha aggiunto di “non disporre di informazioni sufficienti per confermare o smentire il presunto episodio di sparatoria”. La versione contrasta con quella di Alarm Phone, che ha riferito di aver ricevuto chiamate di emergenza intorno alle 13:30 di domenica da un’imbarcazione con oltre 100 persone a bordo e che la guardia costiera libica aveva aperto il fuoco a circa 90 miglia nautiche a sud-est di Malta.

