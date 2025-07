Le energie rinnovabili sono sempre più convenienti

ROMA (ITALPRESS) - Le energie rinnovabili si confermano ancora una volta le più convenienti sul mercato globale. A dirlo è l’ultimo rapporto dell’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili, IRENA. Più economiche, più sicure, più sostenibili. Le fonti rinnovabili si affermano anche nel 2024 come la scelta più vantaggiosa. Secondo il nuovo rapporto, il costo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili continua a scendere, superando ampiamente la concorrenza dei combustibili fossili. Nel 2024, l’energia solare fotovoltaica è stata in media il 41% più economica rispetto alle fonti fossili più a buon mercato. Ancora meglio l’eolico onshore, che ha fatto registrare un risparmio del 53%. In termini concreti, parliamo di 582 gigawatt di nuova capacità rinnovabile installata in un solo anno. Un investimento che ha evitato l’utilizzo di combustibili fossili per un valore stimato in 57 miliardi di dollari. Ma non è solo una questione di costi. Le rinnovabili riducono la dipendenza energetica dai mercati internazionali e aumentano la sicurezza delle forniture. Non a caso, il 91% dei nuovi impianti rinnovabili attivati nel 2024 si è dimostrato più conveniente delle alternative fossili. Non mancano però le sfide: le tensioni geopolitiche, le tariffe commerciali e le difficoltà nelle catene di approvvigionamento rischiano di rallentare la corsa. Soprattutto in Europa e Nord America, dove autorizzazioni lente e reti insufficienti fanno aumentare i costi. Al contrario, in Asia, Africa e Sud America, si registrano segnali positivi grazie al potenziale rinnovabile e a filiere in crescita. Le batterie per l’accumulo energetico hanno visto un crollo dei prezzi, raggiungendo i 192 dollari per kilowattora. Un traguardo reso possibile da innovazione, produzione su larga scala e nuove tecnologie, spesso basate su intelligenza artificiale. gsl