MILANO (ITALPRESS) – Le eccellenze della Sardegna si mettono in vetrina alla 30.ma edizione di “Artigiano in Fiera”, in programma da sabato 6 al 14 dicembre prossimi a Fiera Milano (Rho). L’Isola sarà ancora protagonista alla grande mostra mercato dove, nello spazio riservato della Regione Sardegna, sono presenti decine di aziende sarde in rappresentanza del settore dell’artigianato artistico e dell’agroalimentare. Prodotti tipici del territorio, a partire dalle eccellenze del comparto agroalimentare, ai manufatti dell’artigianato artistico, con la gioielleria di qualità realizzata in corallo sardo e filigrana, ma anche l’arte della coltelleria. Un’occasione non solo per esporre tutti i prodotti tipici e di qualità della nostra Isola, ma di metterli in vendita e offrire, ai moltissimi visitatori uno spaccato delle eccellenze che la Sardegna sa regalare.

A Rho Fiera Milano, la più grande manifestazione internazionale dedicata all’artigianato, sono presenti 36 micro e piccole aziende isolane. Unica regione italiana sempre presente, la Sardegna partecipa con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la tradizione manifatturiera, il talento dei propri artigiani e la qualità delle produzioni agroalimentari dell’isola. La Regione Sardegna partecipa all’Artigiano in fiera 2025 con un proprio spazio espositivo di 846 mq all’interno di un più ampio spazio di 2.000 mq rappresentato dal padiglione 2 del polo fieristico di Milano-Rho. “La partecipazione ad Artigiano in Fiera, sottolinea l’assessore Franco Cuccureddu – rappresenta uno straordinario veicolo promozionale del prodotto Sardegna nei suoi aspetti più autentici e genuini”.

Inoltre, nei primi due giorni della manifestazione, in programma un fitto programma di animazioni con danze e canti tradizionali, accompagnati dal suono delle launeddas e dal canto a tenore, patrimonio immateriale dell’umanità. L’inaugurazione è prevista per sabato 6 dicembre alle ore 12, mentre per domenica 7 alle 11, nell’area istituzionale, verrà inaugurato lo spazio Sardegna con l’intervento dell’assessore Cuccureddu e il taglio del nastro.

– foto ufficio stampa Regione Sardegna –

