Le eccellenze alimentari italiane al Summer Fancy Food Show

Le eccellenze alimentari italiane sono le protagoniste del Summer Fancy Food Show 2023 di New York. Al Jacob Javits Convention Center, l'Italian Pavilion è lo spazio espositivo più ampio dell’area internazionale, con oltre 300 imprese e 308 stand. Specialty Food Association, organizzazione senza scopo di lucro per la promozione mondiale del consumo di food di alta qualità, ha collaborato per l'evento con Universal Marketing e ICE. mgg/gtr