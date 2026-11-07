Le eccellenze agroalimentari del Piemonte saranno protagoniste in Cina nel 2027

TORINO (ITALPRESS) – L’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni ha incontrato presso il Conso¡lato della Repubblica Popolare di Cina a Milano il Console Generale Chenggang Zang.

“Nell’incontro bilaterale, durato oltre un’ora – riferisce l’assessore Bongioanni – ho avuto l’occasione di presentare al Conso¡le Generale della Repubblica Popolare di Cina a Milano Chenggang Zang, la storia della filiera produttiva piemontese in tutte le sue accezioni, con un particolare focus su quella dell’agroalimentare. Ci siamo confrontati sulla produzione vinicola e sul discorso legato alla risicoltura, sulla quale ho anche offerto al Console Generale un omaggio rappresentativo della regione maggior produttrice di riso in Europa”.

“Il clima di interesse reciproco e di amicizia incontrato – sottolinea Bongioanni – ci ha consentito di avviare una serie di ragionamenti che nei prossimi mesi vedranno il Piemonte in Cina come protagonista di due importanti momenti promozionali della nostra produzione agroalimentare: il China International Consumer Products Expo 2027 dal 13 al 18 aprile 2027 presso l’Hainan International Convention and Exhibition Center a Haikou, e il China International Import Expo di Shanghai a novembre 2027. Abbiamo riscontrato da parte del Console Generale e dei suoi collaboratori un grande interesse e una grande disponibilità a lavorare assieme, aprendo una strada che non potrà che essere utile al percorso che stiamo strutturando per rendere il Piemonte una regione internazionale, ma soprattutto per aprire nuove finestre di mercato quantomai utili in un momento di incertezze globali come quello attuale”.

-Foto Regione Piemonte-

(ITALPRESS).