Le dèfilè renault the carwalk, il nuovo spazio sugli Champs-E’lysèes

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo tre anni di lavori, Renault fa un grande ritorno sugli Champs-E’lysèes con Le dèfilè renault the carwalk, flagship store di nuova generazione. Oggi Renault reinventa ancora una volta questa mitica location dotandola di un’architettura audace: struttura centrale a spirale, ovale e organica ispirata alla strada, terreno di gioco di Renault.

Più di una location, Le dèfilè renault the carwalk è un’esperienza: un esclusivo hub culturale che riunisce showroom, store, ristorante ed un programma di eventi per sorprendere, ispirare e condividere. Questa prodezza architettonica porta la firma di Franklin Azzi, architetto francese di fama internazionale, per offrire ai visitatori un’inedita esperienza sensoriale, immersiva ed accessibile a tutti.

Con questo nuovo flagship store, Renault riconferma il suo ruolo di protagonista del mondo industriale e culturale sugli Champs-E’lysèes, in una Francia aperta sul mondo. Le dèfilè renault the carwalk apre le porte a settembre svelando MAISON4, il pop-up store completamente dedicato al mondo di Renault 4 E-Tech Electric, rivisitazione contemporanea 2025 del modello iconico lanciato nel 1961.

“Le dèfilè renault the carwalk è la vetrina della trasformazione di Renault. Questa location, situata nel cuore del viale più bello del mondo, è ibrida ed innovativa, aperta a tutti. E’ un contenitore per mostrare e far vivere il mondo della Marca: dalla gamma di prodotti, che è stata completamente rinnovata negli ultimi 4 anni, al ricco patrimonio automobilistico. Rispecchia anche la nostra volontà di riportare Renault in mezzo alla gente, scegliendo di offrire esperienze fisiche, umane ed emozionali, proprio come le nostre voitures à vivre. Concepito come un showroom, ma anche un vero e proprio luogo di vita – con tanto di ristorante, store, programma di eventi ed iniziative culturali – Le dèfilè renault the carwalk mette la scoperta ed il piacere al centro della customer journey” dichiara Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault e Chief Growth Officer di Renault Group.

