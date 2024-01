ROMA (ITALPRESS) – Arriva “Le cose che abbiamo in comune”, il primo podcast di Daniele Silvestri, realizzato in collaborazione con Fandango, disponibile da oggi, 25 gennaio, su Youtube, Spotify e tutte le piattaforme di ascolto. Il progetto nasce direttamente sul palco del live “Il Cantastorie recidivo”, 30 concerti che Silvestri sta tenendo a Roma per celebrare i suoi primi 30 anni di carriera.

Prodotto da Fandango Podcast, il progetto – anche vodcast – vede Silvestri ritagliarsi una parentesi durante i concerti e, accompagnato in ogni puntata da un ospite diverso, raccontare insieme, scorci di vita, aneddoti, ricordi e riflessioni.

Dialoghi profondi e coinvolgenti che portano sul palco nuove storie e alternano racconto e musica, ironia e pensiero, applausi e silenzi attenti, mostrando un Silvestri inedito, perfetto padrone di casa anche nelle vesti di ‘conduttorè di questo nuovo modo di fare talk show.

“Volevo che questi 30 spettacoli fossero ricchi e sorprendenti, se possibile. Volevo che il racconto si muovesse su piani e linguaggi diversi, con un telaio ben chiaro e ripetibile, ma anche con elementi differenti ogni sera. Tra questi, il più macroscopico è probabilmente il Podcast. Un momento “Talk” in cui incontro ogni sera un ospite diverso per chiacchierare in libertà, per svelare pezzi diversi del racconto collettivo e personale, e per sottoporre il pubblico in sala alla fascinazione di qualcosa di molto distante dalla logica prevedibile di un concerto. A quella insolita chiacchierata abbiamo poi deciso di dare una vita propria e indipendente”, ha detto Silvestri.

Partito oggi, il podcast sarà arricchito anche da una parte video e porterà il pubblico direttamente sul palco dell’Auditorium Parco della Musica, mostrando Silvestri e i suoi ospiti dialogare in un’atmosfera rilassata e coinvolgente.

“Da più di trentacinque anni Fandango racconta storie. Partecipare a questo entusiasmante progetto si inserisce nel nostro percorso dove si incontrano diversi linguaggi, suoni, persone, passioni e professionalità. In questo caso aggiungiamo la stima e la vicinanza con quello che consideriamo uno dei più importanti artisti del nostro tempo che fa della narrazione uno dei cardini della sua identità”, ha detto Domenico Procacci a capo, insieme a Laura Paolucci, di Fandango, casa di produzione e realtà culturale tra le più attive e all’avanguardia in Italia.

“Le cose che abbiamo in comune”, ha come primo ospite uno degli artisti con cui Silvestri ha intrecciato più volte vita personale e artistica, Max Gazzè, e si proseguirà nelle prossime puntate con Sergio Cammariere, Finaz (Bandabardò) e Rodrigo D’Erasmo.

